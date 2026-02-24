Las lluvias causaron el colapso de un puente en zona rural de Pácora, Caldas

Manizales

En las últimas horas se reportó el colapso del puente que cruza la quebrada Cañada Honda, un afluente ubicado en zona rural de Pácora. El hecho ocurrió como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas y dejó incomunicadas a las comunidades de los corregimientos de Castilla y San Bartolomé con el casco urbano municipio. Una vez conocida la situación, la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Infraestructura, activó de manera inmediata un plan de atención.

Desde el primer momento, por instrucción del gobernador, Henry Gutiérrez, la Secretaría de Infraestructura desplazó personal técnico especializado al sector para evaluar la magnitud de la emergencia, realizar inspecciones en el punto afectado y definir las alternativas más viables para restablecer la conectividad en el menor tiempo posible.

Las evaluaciones preliminares indican la necesidad de adelantar trabajos de topografía, estudios básicos y la construcción de estribos y soportes que permitan la instalación de una nueva estructura.

El secretario de Infraestructura de Caldas, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, indicó que, como solución prioritaria, la Administración Departamental avanza en la recuperación de un puente metálico que se encontraba en comodato con el municipio de Manizales y cuya ejecución no se materializó. “Actualmente, se adelantan los trámites administrativos y técnicos para disponer de esta estructura e instalarla en el sector afectado con el objetivo de restablecer la movilidad de manera rápida y segura para las comunidades”, indicó el funcionario.

Mientras se concreta la instalación del puente, se recomienda a la comunidad tomar como vías alternas los corredores hacia La Felisa, así como las rutas que comunican por La Merced y Salamina hacia Pácora.

De manera paralela, se revisan opciones adicionales en vías cercanas, donde se adelantan obras como la construcción de placas huella, priorizando su resistencia y seguridad para ponerlas al servicio lo antes posible.