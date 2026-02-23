Colapso de puente deja incomunicado a San José de Apartadó

Medellín, Antioquia

El corregimiento de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, quedó totalmente incomunicado tras el colapso del puente ubicado en la vereda La Balsa, una estructura clave para la conexión de esta zona rural con el casco urbano.

El desplome de la infraestructura impide el tránsito de vehículos, motocicletas y transporte de carga, afectando directamente a campesinos, estudiantes y comerciantes que dependen de esta vía para movilizar productos agrícolas, acceder a servicios de salud y realizar trámites en el municipio.

Afectaciones en movilidad y abastecimiento

La caída del puente no solo interrumpe el paso hacia el casco urbano de Apartadó, sino que compromete el abastecimiento de alimentos y el transporte de insumos hacia las veredas cercanas. Habitantes del sector han manifestado preocupación por la dificultad para trasladar pacientes en caso de emergencias médicas y por las pérdidas económicas derivadas de la imposibilidad de sacar sus productos.

San José de Apartadó es una zona de alta actividad agrícola en el Urabá antioqueño, por lo que la conectividad vial resulta fundamental para su dinámica económica y social.

A la espera de intervención

Las autoridades locales evalúan la magnitud de los daños y las posibles soluciones para restablecer el paso, mientras se estudian alternativas provisionales que permitan garantizar la movilidad mínima de la comunidad.

Por ahora, el corregimiento permanece aislado, a la espera de una respuesta institucional que permita recuperar la conexión con el resto del municipio.