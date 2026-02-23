Fuertes lluvias generan cierres viales en Santander y mantienen alerta en varios municipios

Durante la madrugada de este lunes 23 de febrero se registraron fuertes lluvias en varios municipios de Santander, entre ellos Barrancabermeja, Puerto Parra, Landázuri, Cimitarra y El Playón.

Según informó el director de Gestión del Riesgo del departamento, Eduard Sánchez, la emergencia más relevante hasta el momento es el cierre total de la vía que comunica Sucre con Jesús María, en el sector conocido como Dos Caminos, debido a un fenómeno de remoción en masa.

Lea también: Lluvias en Barrancabermeja dejan viviendas destechadas, inundaciones y vías obstruidas

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en las zonas afectadas, ya que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reporta condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento en los próximos días.

Lea aquí: Santander recibió más de $100 mil millones para atención de migrantes

Se recomienda a los conductores verificar el estado de las vías antes de desplazarse y a las comunidades estar atentas a cualquier cambio en niveles de ríos o movimientos de tierra.