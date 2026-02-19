Fuertes lluvias en Pensilvania generaron el desbordamiento del río San Pablo.

Debido las fuertes que se han registrado en las últimas horas, se presentó el desbordamiento del río San Pablo en jurisdicción de Pensilvania departamento de Caldas.

Según James Gómez de Gestión de Riego de Desastres del municipio, un total de 10 viviendas se han visto afectadas después de más de 4 horas de lluvias.

“Más de 20 milímetros de lluvia por hora con un acumulado de 89 milímetros en más de 4 horas. Lo que significa que para un mes como febrero es la lluvia normal de un mes y cayeron en el municipio esas precipitaciones en tan solo 4 horas”, aseguró el funcionario.

Según James Gómez de Gestión de Riego de Desastres, los puntos más críticos debido a la lluvia están en los sectores de la bomba, la inmaculada y en el sector de las travesías con un proceso de remoción en masa.

De otro lado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pensilvania aseguró que continúa atendiendo múltiples emergencias ocasionadas por las intensas lluvias y fuertes tormentas eléctricas que se presentaron en todo el municipio.

Organismos de socorro como Bomberos voluntarios, Cruz Roja y la Policía Nacional realizan un monitoreo permanente en la zona rural y urbana.