Papa designa nuevo arzobispo de Bucaramanga. ¿De quién se trata?

Bucaramanga

El Papa León XIV designó nuevo arzobispo de Bucaramanga luego que hace algunos meses el titular de la curia, Ismael Rueda Sierra renunciara porque cumplió 75 años, la edad límite del servicio pastoral.

¿Quién es el nuevo arzobispo de Bucaramanga?

Fuentes allegadas a la Iglesia Católica confirmaron a Caracol Radio que el nuevo arzobispo de Bucaramanga será monseñor Luis Augusto Campos Flórez.

Monseñor Luis Augusto Campos Flórez es el actual obispo de la Diócesis de San Gil y Socorro.

Nació el 23 de agosto de 1958 en Bogotá; realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor de San José de la Arquidiócesis de Bogotá entre 1976 y 1982.

Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1982 por el cardenal Aníbal Muñoz Duque. Estudió Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, y continuó estudios filosóficos en el Instituto Católico de París.

Durante su ministerio sacerdotal desempeñó diversos servicios pastorales y formativos, entre ellos vicario parroquial en Soacha, administrador parroquial, formador y profesor en el Seminario Mayor de San José, rector del mismo seminario entre 2004 y 2010, párroco y vicario episcopal territorial en Bogotá.