Daño en represa en Santander obliga a emitir alerta en plena temporada invernal

Bucaramanga

En medio de las lluvias de los últimos días que generan inundaciones, se emitió una alerta debido a un daño en una represa que es propiedad de la Empresa Electrificadora de Santander, Essa.

Caracol Radio conoció un reporte de la Defensa Civil, junta Girón en el que se informa de una declaratoria de emergencia efectuada por la electrificadora.

La alerta fue emitida en la represa de Bocas, en el municipio de Girón en límites con Lebrija en el sector de la vereda Palmas.

Lo que se sabe hasta ahora es hubo un daño en la ataguía temporal.

“El caudal del río Lebrija está siendo evacuada de forma forzada por las compuertas 3 y 4; el flujo aguas abajo de la represa de Bocas no corresponde a un desembalse operativo controlado, si no al paso no regulado del caudal.

El hecho será analizado en las próximas horas en un Comité de Gestión del Riesgo de Santander.