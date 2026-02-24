Simón Molina denuncia a Roy Barreras y Armando Benedetti por concierto para delinquir

Medellín, Antioquia

Un candidato a la Cámara de Representantes por el movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir agravado contra Roy Barreras y Armando Benedetti, a quienes señala de haber coordinado una estrategia ilegal para acceder al poder en las elecciones presidenciales de 2022.

El aspirante aseguró que presentó la acción judicial tras recopilar información en un documento que, según indicó, expone lo que considera una articulación indebida entre varios actores políticos y estratégicos.

“Acabo de salir de la Fiscalía General de la Nación de interponer una denuncia penal por concierto para delinquir agravado en contra de Roy Barreras y Armando Benedetti del círculo cercano del presidente Gustavo Petro por la estrategia que tuvieron de coordinación y articulación para llegar de manera ilegítima e ilegal al poder”, afirmó.

Anuncian denuncia contra el presidente

El candidato señaló que en los próximos días acudirá a las instancias competentes para denunciar también al presidente Gustavo Petro por el mismo delito.

“En los próximos días estaremos yendo también a las instancias competentes para denunciar al presidente de la República Gustavo Petro por este mismo delito porque también él por supuesto hizo parte fundamental de ese entramado criminal con el que pudieron acceder al poder”, manifestó.

Además, advirtió que, a su juicio, existiría una estrategia vigente para influir en futuros procesos electorales. “Siguen articulados de la misma manera y piensan volver a ganar las elecciones en Colombia utilizando trampas, fraudes y mecanismos ilegales para poder ganar las elecciones”, agregó.

Señalamientos sobre financiación y campañas digitales

Según explicó, la denuncia incluye presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022, la supuesta violación de topes electorales y el uso de estrategias digitales coordinadas.

“Lo primero hablamos por supuesto de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro, de la violación de topes de campaña, de estrategias articuladas desde medios de comunicación digitales y desde estrategias en redes sociales en contra de los candidatos especialmente de Federico Gutiérrez para desprestigiarlo en las elecciones”, indicó.

También mencionó supuestos pactos con organizaciones criminales a cambio de votos y beneficios posteriores, afirmaciones que —según dijo— están consignadas en el libro que acompaña la denuncia.

El candidato explicó que el documento será remitido inicialmente a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones, y que posteriormente estará disponible para el público.