Falsa noticia provocó desabastecimiento de gasolina en Providencia

El alcalde de la Isla de Providencia, Alex Ramírez Nuza aseguró que el reciente desabastecimiento de gasolina en la isla fue provocado por “especulaciones” y una información falsa que generó compras masivas del combustible por parte de la comunidad.

El mandatario explicó que el suministro venía desarrollándose con normalidad y que el servicio de transporte de gasolina se ha mantenido activo, pese a las dificultades logísticas del municipio.

“Sabemos que por la ubicación del municipio el tema logístico es complicado, pero se ha prestado el servicio y la gasolina ha llegado a todas las familias. El problema son especulaciones que se mencionan que han ocasionado que muchas personas arriben a la estación de gasolina a comprar gasolina en exceso”, manifestó.

De acuerdo con el alcalde, tras dialogar con el representante legal y los dueños de la estación de servicio, se confirmó que el combustible estaba garantizado hasta el viernes. Sin embargo, la difusión de rumores desató una compra inusual.

“Ellos tenían gasolina hasta el día viernes, pero a raíz de las especulaciones toda la población comenzó a comprar gasolina en abundancia. Entonces, eso ocasionó el desabastecimiento de la gasolina hasta el día de hoy, pero estaba garantizada la gasolina hasta el viernes”, afirmó.

Ramírez Nuza señaló que actualmente se trata de un asunto logístico con Chevron y que ya se adelantan conversaciones para normalizar el suministro esta misma semana.

“Es un tema logístico con Chevron, pues ya se va a solucionar esta semana. Tengo entendido que el propietario o el representante legal de la estación estaría en conversación con Chevron para que pueda solucionar este tema esta misma semana. Son especulaciones, y la realidad es especulaciones. La gente comenzó a comprar gasolina y por eso que la gasolina se agotó. Se tiene planeado el día de mañana o el viernes que la gasolina llegue a nuestra isla”, indicó.

Supuesto embargo alertó a la comunidad

El alcalde también desmintió versiones que circulaban en la comunidad sobre un supuesto embargo de cuentas al propietario de la estación, lo que habría impedido la compra de combustible.

“Una de las cosas que está diciendo la comunidad es que las cuentas del propietario fueron embargadas y cuestiones de esas. Entonces, lo que ocasionó es que personas dijeran que el dueño de la estación no podría comprar combustible y eso no es así, se están haciendo las correcciones necesarias”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que fue precisamente esa información errónea la que llevó a la ciudadanía a adquirir gasolina en grandes cantidades. “Al ver la comunidad que no se iba a poder al dueño de la estación comprar gasolina, pues comenzaron a comprar la que ya estaba en el municipio de manera en abundancia”, concluyó.

Las autoridades locales esperan que en las próximas horas se restablezca el suministro y hacen un llamado a la comunidad a informarse por canales oficiales para evitar situaciones similares.