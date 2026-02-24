Estos son los más de 40 sectores de Barranquilla que estarán sin energía HOY 24 de febrero

Programación de cortes de energía de Afinia entre el 17 y 23 de noviembre

Este martes 24 de febrero, personal especializado de la empresa Air-e Intervenida adelantará labores de lavado de equipos al interior de la subestación Cordialidad en Barranquilla.

Para el desarrollo de las obras, de acuerdo con la compañía, se suspenderá el suministro de energía entre las 7:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana en los circuitos La Paz, Cordialidad 10, Almendros, Macarena y Las Malvinas.

Sectores sin energía

Estos circuitos alimentan los sectores de Ciudad Caribe, Las Malvinas; calle 110, entre las con la carreras 6Q y 9G; calle 103 con la carrera 8ª; Colchones Relax Circunvalar, Bodega Equinorte, Centro Industrial Zona Express, Bodega Umaña Gómez, La Sierrita, Las Américas; calles 45B a la 52C, entre las carreras 8C y 8G en Kennedy; calles 47 a la 52, entre las carreras 7F y 8C en El Santuario.

Adicionalmente, la Avenida Cordialidad hasta la calle 63C, entre las carreras 9L y 9M3 en El Bosque; calles 74 a la 94, entre las carreras 5B a la 6 en California; Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María, Las Granjas, Condominios de Puerta Dorada; calles 74 a la 80, entre La Circunvalar hasta la carrera 5 sur en 7 de Abril; San Luis, Villas de San Pedro II, Santo Domingo de Guzmán, Las Américas; carreras 3B1 a la 3E, entre las calles 52B y 54E; Ciudad Modesto, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Manga, Las Malvinas, Lipaya, Los Rosales, 7 de Agosto, San Pedro Alejandrino III (calle 102, entre carreras 6M y 6O), 20 de Julio, 7 de Abril y Los Girasoles.

Por otra parte, en la misma subestación entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, serán desenergizados los circuitos San Martin, Galapa, Cordialidad 8 y 9, Cementos y Concretos del Atlántico.

Otros sectores afectados

Estos circuitos alimentan los sectores de California, Cordialidad, El Romance, San Pedro Alejandrino III, Villa Flor, Villa Gloria, El Bosque (calles 72 a la 93, entre las carreras 6 y 9A); Galapa (urbanización Mundo Feliz, Las Petronitas, Cancelaria II, 12 de Septiembre, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria, Cruz de Jubileo, Los Almendro, Barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, San Antonio, Gerlein, San Roque, El Carmen, Centro, Paraíso, barrio Arriba, Florida, Mohán, Villa Olímpica, zona rural de Galapa); calle 110, entre carreras 3 y 6 en Barranquilla, Puente La Cordialidad sector vía Barranquilla – Galapa, Villa Cordialidad, Cementos y Concretos del Atlántico (Ultracem), Zona Franca Sofía, Parque Industrial Los Volcanes.