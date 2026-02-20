Estos son los sectores donde realizarán trabajos eléctricos este sábado en Barranquilla y Malambo

Con el objetivo de avanzar en su plan de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de trabajos eléctricos este sábado 21 de febrero en sectores del norte de Barranquilla y en el municipio de Malambo. Las labores buscan fortalecer la infraestructura y garantizar mayor estabilidad en el servicio de energía.

En Barranquilla, las obras contemplan la instalación de redes eléctricas en un sector del barrio La Concepción, específicamente en la calle 75 con carrera 62. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde, tiempo durante el cual podrían presentarse interrupciones temporales en el suministro.

Trabajos en el municipio de Malambo

De manera simultánea, en el barrio La Luna de Malambo se llevará a cabo el cambio de un poste ubicado en la calle 4ª4 con carrera 5 sur. Estas labores están programadas entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde, como parte de las acciones de mejora de la red eléctrica en ese municipio.

Adicionalmente, la compañía ejecutará obras menores entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores y fincas aledañas a la vía Sabanagrande – Pital de Carlín, con el fin de optimizar el servicio en estas zonas rurales.

La empresa invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante su portal web www.air-e.com