Cortes de energía este domingo 22 de febrero en Puerto Colombia por trabajos en la red

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este domingo 22 de febrero habrá interrupciones programadas del servicio de energía en Puerto Colombia y sectores del norte de Barranquilla, debido a labores de lavado y poda en la línea que abastece al municipio.

Los trabajos obligarán a suspender el suministro en dos momentos del día: de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.

Sectores que estarán sin servicio

En los circuitos Puerta de Oro, la suspensión impactará a Altos de Pradomar y la carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta ese sector.

También estarán sin energía Lagos del Caujaral, Country Club Villa y la urbanización La Playa, entre las calles 6 y 14, desde la carrera 20A hasta la 28. A esto se suman sectores y fincas ubicados sobre la antigua carretera a Puerto Colombia, entre los kilómetros 5 y 10.

En Salgar y Sabanilla, tanto en la zona urbana como rural, se registrarán cortes, al igual que en Punta Roca, Villa Magola y El Acantilado. La medida incluye la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 10 hasta Sabanilla; y la carrera 51B entre los kilómetros 7 y 9, donde se encuentran Villa Clarita, Marahuaka y el Anglo Colombia School.

La suspensión también cobijará la zona urbana y rural de Puerto Colombia, incluido el tramo de la Vía al Mar en el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, Idphu Campestre, la urbanización Barranquilla Sport y el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, hasta los peajes de Puerto Colombia Papiros y Marahuaco. Entre los usuarios impactados figura la Alcaldía de Puerto Colombia.

Además, no habrá energía en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13.

Trabajos en el norte de Barranquilla

En el circuito Nueva Barranquilla 5 el corte se sentirá entre las calles 130 y 135, desde la carrera 51B hasta la 57, en Villa Campestre.

Mientras tanto, en el circuito Nueva Barranquilla 8 la suspensión irá de la calle 100 a la 110, desde la carrera 46 hasta la 50, en el sector de Villa Santos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones durante las breves interrupciones programadas.