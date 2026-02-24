En Quindío refuerzan capacitaciones a empresarios contra el licor adulterado y de contrabando
En el Quindío intensifican capacitaciones para evitar la comercialización ilegal o adulterada de los granizados con licor, autoridades advierten que la venta de licor por redes sociales en la mayoría es adulterada
Director tributario de la secretaría de hacienda del Quindío
Armenia
Y es que sin duda está en auge la comercialización de este tipo de bebidas con alcohol sobre todo en los jóvenes por lo que las autoridades establecen estrategias para evitar el licor de contrabando o adulterado.
En efecto en las instalaciones de la gobernación departamental se llevó a cabo una capacitación dirigida a empresarios de establecimientos que comercializan granizados con licor.
Uno de los asistentes es Sebastián Bonilla de una ventanilla ubicada en el barrio Los Naranjos y Laureles de la ciudad quien considera este tipo de espacios fortalecen los procesos y mejoran la prestación de los servicios.
Dijo que los controles que se realizan son clave para garantizar la legalidad en el licor que comercializan y evitar las sanciones.
Secretaría de Hacienda del Quindío
Al respecto el director tributario de la secretaría de hacienda del departamento, Andrés Mauricio Olarte dijo que buscan fomentar las capacitaciones para que los empresarios entiendan la importancia de la legalidad.
Recordó que en los operativos han encontrado diferentes licores que no cumplen con los requisitos y aún más grave adulterados que impactan directamente en la salud pública.
Resaltó que intensifican los operativos con el equipo Anticontrabando en los locales comerciales de los diferentes municipios y en los principales corredores viales.
Asimismo, advirtió que la mayoría de los licores que se comercializan por internet son adulterados por eso envío la alerta ya que es común que se venda a través de Instagram o Facebook.
Afirmó que es fundamental que la ciudadanía verifique las características y condiciones del licor a la hora de comprarlo para evitar afectaciones.
Vanessa Porras Valderrama
