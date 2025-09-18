800 comparendos en parques de Armenia por consumo de drogas y licor

Armenia

El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez se refirió a los planes de control que realizan en los diferentes parques con el objetivo de recuperarlos para el disfrute de la comunidad.

Es así como señaló que evidencian como se ha perdido el enfoque de los parques protagonizado por el consumo de estupefacientes y licor. Evidenció que han encontrado a menores de edad y de inmediato se establecen las medidas de la mano con el ICBF en articulación comisaría de Familia para lograr ubicar a los padres de familia donde lamentablemente dijo es la parte más complicada.

“Por ejemplo al parque Laureles hemos llegado tipo 10 de la noche y se han hecho 20 comparendos porque encontramos aquí a la gente consumiendo. Entonces, el parque dejó de ser parque y se volvió en un sitio para consumo de estupefacientes, pero les quiero contar algo. Aquí encontramos todo. Encontramos desde profesionales hasta muchachos. Encontramos menores de edad", alertó.

Aseguró que a la fecha ya han impartido más de 805 comparendos a personas que consumen licor o estupefacientes en los parques de los diferentes sectores de la ciudad.

“Aquí la última vez encontramos tres menores de edad que con el el ICBF y mi comisaria de familia toca llamar a los papás, que fue lo más complicado porque algunos de los padres no aparecieron. Quiero contarles que al día de hoy llevábamos en solo temas que he denominado parques más de 805 comparendos a personas que encontramos consumiendo estupefacientes y que encontramos consumiendo licor en parques", mencionó.

Explicó que un comparendo genera una multa entre 600 mil pesos hasta un millón de pesos y que quien no pague acarrea dificultades para gestión pública o privada.

“Pero no solo es llegar y hacer el comparendo, como voy con los gestores, los gestores le dicen, “Venga, señor, es que aquí está prohibido consumir alcohol.” Este es un sitio de recreo familiar para hacer deporte, no para consumir“, dijo.

Añadió que estos operativos continuarán con el fin de que los parques de Armenia vuelvan a ser escenarios de recreación y sana convivencia.