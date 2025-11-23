En Armenia advierten sobre el riesgo de mezclar consumo de licor y usar pólvora en esta temporada

El año pasado la mayoría de quemados con pólvora en Quindío fueron adultos. Foto: Adrián Trejos

Armenia

En Armenia advierten que la ingesta de licor es uno de los factores de riesgo en el uso de la pólvora y por eso llaman la atención en estas fiestas de fin de año.

En efecto ya se acerca la temporada decembrina y con ella el uso de la pólvora por eso las autoridades articulan esfuerzos para evitar los quemados.

El coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de Armenia, Omgerd Javier Vélez recordó que para Armenia está prohibido el uso de la pólvora para la parte comunitaria ya que solo está permitido en eventos y por expertos.

Destacó que es fundamental realizar las denuncias correspondientes para que la Policía logre intervenir oportunamente.

Respecto a que la mayoría de quemados con pólvora el año pasado eran mayores de edad, advirtió que la mezcla del licor y pólvora es sumamente compleja por eso es fundamental generar las medidas de prevención para contener las emergencias.

Agregó que desde ya el llamado es a la conciencia y cultura ciudadana frente al no uso de la pólvora.

En el Quindío, en el periodo entre el 1 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025 se registraron 18 personas quemadas con pólvora, 16 de las cuales fueron adultos.