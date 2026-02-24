El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Elecciones en Colombia son sólidas, pero quisiéramos mayor transparencia en el software: experta

Pilar Sáenz, docente de la Universidad Nacional y experta en software electoral, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W acerca de las dudas que expresó el presidente Gustavo Petro sobre el proceso de escrutinio en las elecciones de Congreso y presidenciales que se llevarán a cabo este 2026.

Al respecto, Sáenz estuvo de acuerdo con las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Ricardo Quiroz, quien en este medio dio un parte de tranquilidad sobre este proceso.

“Debemos tener tranquilidad de que el proceso electoral en Colombia es suficientemente manual para que deje las evidencias que se necesitan para hacer reclamaciones”, sostuvo Sáenz, agregando que, precisamente por eso, el papel que juegan los testigos electorales es importante.

No obstante, la experta aseguró que, en relación con el software utilizado para el proceso electoral, aún existen falencias.

“Si bien este es el primer año en que vamos a tener una auditoría técnica externa sobre algunos de los componentes del software, la realidad es que nunca hemos tenido una auditoría técnica independiente pública que nos dé plena confianza sobre el estado del software que se utiliza”, indicó.

Por eso, sostuvo que, si bien es necesario dar el parte de tranquilidad y considera que las elecciones en Colombia son sólidas, “quisiéramos una mayor transparencia en la parte del software”.

¿El software electoral en Colombia pertenece al Estado?

Sobre la denuncia del presidente Gustavo Petro, quien advirtió que el software electoral lo maneja ASD, una empresa filial de Thomas Gregg & Sons, Sáenz aclaró que existen dos softwares para el escrutinio en Colombia.

“El que maneja el grupo ASD, a través de la unión temporal con Thomas Greg & Sons y compañía, es el del escrutinio territorial (…) hay otro software de escrutinio, que es el de la consolidación nacional, que lo maneja Indra, si bien ese se adquirió hace cuatro años para que lo tuviera el Consejo Nacional Electoral”, explicó.

