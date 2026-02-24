Candidatas a Cámara responden a Petro: garantías electorales “no solo puede ser a conveniencia”

La periodista económica Sol Suárez y la abogada Sofía Araujo, quienes aspiran a la Cámara de Representantes por Bogotá, hablaron sobre las garantías electorales, la reforma pensional, la propuesta de una Asamblea Constituyente y los proyectos que impulsarían en caso de llegar al Congreso de la República.

Suárez, quien integra la lista de Ciudadanos Renovemos, dijo que es una joven, menor de 40 años, que “se quiere poner la camiseta por Colombia”.

A su turno, la aspirante Araujo, del Centro Democrático, dijo que es la más joven de su lista y que “le está apostando a la renovación, a la juventud, a la mujer, al emprendimiento y a la seguridad”.

Garantías electorales

En cuanto al manto de duda que está poniendo el presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral, la candidata señaló que “quiere confiar” en el proceso.

“Lo hago por criterio, por convicción, porque si yo no confiara realmente no me estaría desgastando en esto. Creo y confío en que la política se puede hacer bien, en que nuestro país tiene garantías, que son las mismas que puso al presidente como senador, concejal, presidente de la República”, indicó.

A su turno, Araujo respondió que “el sistema electoral ha mostrado, durante todos estos años, su fortaleza y transparencia”.

“Todas las instituciones coinciden en que existen garantías, el único que está viendo un posible fraude es el presidente Gustavo Petro. El presidente sabe que su gobierno fracasó y que su candidato Cepeda va a perder, entonces por eso bombardea al sistema electoral", sostuvo.

Reforma pensional

Suárez señaló que esta reforma “les causa demasiado” daño a las generaciones futuras, mientras que Araujo dijo que los recursos de las pensiones “son de los colombianos” y que “el populismo no le puede meter el diente a las pensiones para despilfarrar” estos ahorros.

Asamblea Nacional Constituyente

Frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el Gobierno, ambas expresaron su desacuerdo.

Propuestas bandera para el Congreso

Sol Suárez aseguró que, en caso de llegar a la Cámara de Representantes, promovería una clase de finanzas personales en los colegios y universidades del país. Por su parte, Sofía Araujo señaló que impulsaría una política pública para que haya cámaras de reconocimiento facial que estén conectadas a un cerebro de IA que permita cruzar datos en tiempo real.

