“El fraude se comete con los fusiles, no en la Registraduría”: Paloma Valencia responde a Petro

Durante una visita a Barranquilla, la precandidata presidencial Paloma Valencia respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó el fortalecimiento del sistema electoral en las últimas tres décadas y lanzó críticas contra la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría.

Valencia rechazó los señalamientos del mandatario y defendió la institucionalidad electoral del país. Según afirmó, las irregularidades no se originan en las entidades encargadas de organizar y vigilar los comicios, sino en la presión ejercida por actores armados ilegales en distintas regiones del territorio nacional.

“El fraude hay que decirlo, claramente, no se comete en la registraduría, se comete con los fusiles por parte de los grupos ilegales, que Petro está negociando con ellos”, expresó la candidata del Centro Democrático, en referencia a los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno con organizaciones armadas.

La precandidata sostuvo que, para garantizar transparencia en las próximas elecciones, el Ejecutivo debería suspender esas negociaciones. A su juicio, “lo primero” para ofrecer verdaderas garantías electorales es que “rompan esas mesas de diálogo” con los grupos armados.