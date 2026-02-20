Abogado salpicado en denuncia de primas a docentes responde: “Gobierno ocultó verdad a maestros”

El Fomag, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, denunció que a más de 4.000 docentes pensionados les pagaron la prima de mitad de año sin cumplir requisitos. Esas presuntas irregularidades serían por 83.000 millones de pesos.

Esta entidad del Gobierno se basa en una compulsa de copias que hizo un juzgado de Armenia señalando que no debían hacer esos pagos, y en el marco de esta compulsa fue denunciado, junto a otras personas, Yobany López Quintero, un abogado que se ha especializado en la defensa de los docentes oficiales.

López respondió en Caracol Radio que “durante cuatro años el Gobierno le ocultó a los maestros una de las más importantes sentencias que ha tenido los maestros pensionados del país: desde el 14 de abril del 2001 le pidió al Consejo de Estado que mantuviera oculta, que mantuviera en reserva una sentencia que tenía que haberse promulgado desde hace cinco años”.

El abogado fue enfático en señalar que “los maestros no han recibido ningún tipo de pago de manera irregular”.

De hecho, relató que fue tras una petición que hizo el mismo Ministerio de Educación al Consejo de Estado que este determinó en 2020 que sí había derecho a las primas de mitad de año, pero la decisión “del Consejo de Estado estaba oculta y sometida a reserva en el año 2023”.

Y la polémica también ha girado en torno a sus ingresos por esos procesos ganados, que ascenderían a 20.000 millones de pesos. Ante ello respondió que hace parte su exitoso ejercicio profesional y que también debe pagarles a sus más de empleados.

Finalmente, López apuntó que está poniendo denuncias contra el vicepresidente de prestaciones económicas del Fomag por decirle extorsionista. “Yo lo que estoy cobrando son mis honorarios de mi trabajo”.

“Yo tengo acreditado todos los poderes, todos los contratos, todas las solicitudes y las demandas que radiqué con todo ese grupo de maestros que reclamaron su derecho. El Fondo Nacional de Prestaciones tiene un procedimiento. Me notifica los actos administrativos de reconocimiento de los 9.000 docentes y, asimismo, me entrega el listado de los docentes que yo represento, porque tengo poder para eso y esa es la costumbre que tienen todas las entidades que reconocen prestaciones sociales. A mí no me han entregado ninguna base de datos de manera irregular”, remató.