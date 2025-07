Golpeado resultó director de Caracol Radio Armenia en medio de un caso de hurto

Armenia

Un hecho de hurto se registró esta madrugada en el sector del barrio Miraflores de la ciudad y este caso involucra a nuestro director del servicio informativo de Caracol Radio Armenia, Adrián Trejos.

Mientras se desplazaba en su motocicleta desde su lugar de residencia ubicada en el barrio Ciudad Dorada de la ciudad hasta la sede de Caracol ubicada en el centro, fue víctima de tres delincuentes que lo intimidaron con arma blanca para despojarlo de sus pertenencias.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, Adrián contó que a la altura del barrio Miraflores antes de llegar a la antigua estación del ferrocarril tres habitantes de calle con armas blancas lo bajaron de la motocicleta, lo golpearon y quitaron el maletín en el que levaba su computador y un celular.

“Ibamos rumbo ya a la emisora para coordinar todo lo del servicio informativo y cuando iba llegando otra o atravesando más bien por antes de llegar a la antigua estación del ferrocarril, se me atravesaron tres hombres armados, se me tiraron encima de la moto, me tumbaron, me golpearon y empezaron a escupirse y yo sinceramente pensé que se iban a llevar la moto, me amenazaron con cuchillos y que si no soltaba el maletín entonces que me atuviera a las consecuencias, pues obviamente fue un susto impresionante", indicó.

Mencionó que también le quitaron las llaves de la moto, pero no se la llevaron por lo que una persona que pasaba en ese momento le brindó la ayuda inicial ante el temor y golpes que desencadenó el hecho delictivo.

¿Cómo fue el hurto?

“Me tiraron al piso, me golpearon, en fin y se llevaron el maletín y además le quitaron las llaves a la moto. Yo sinceramente pensé y se lo digo a todos los oyentes que se que se iban a llevar la moto y finalmente la moto no se la llevaron. Se llevaron fue el maletín donde pues tenía el computador, el celular y todos los elementos con los que trabajo. Fue un susto muy grande, quiero agradecer a una de las personas que llegó allí, un motociclista que muy rápidamente nos atendió allí yo tirado en el piso, el herido y él fue el que llamó al CAI de aquí cerquita uno de los CAI de la policía para obviamente reportar inmediatamente que me habían robado“, mencionó.

Fue así como, señaló que se dirigió al CAI San Diego de la Policía para interponer la denuncia correspondiente que permitió el actuar de las autoridades donde en medio de la persecución los delincuentes dejaron el maletín abandonado logrando recuperarlo y entregárselo nuevamente.

“Fue muy rápida la reacción de la policía y demás y Gracias a Dios, tengo que darle el agradecimiento al CAI de la policía porque tanto de San Diego como el Santander porque la patrulla del Santander fue la que en esa comunicación que ellos tuvieron interceptaron a quienes iban corriendo con el maletín y estas personas al ver a la patrulla tiran el maletín y se tiran hacia el sector de milagro de Dios, pero la patrulla recuperó el maletín", sostuvo.