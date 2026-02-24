Grupo armado hurtó un vehículo de transporte de valores en el sur del Cauca

Los hechos se registraron en el sector de Los Uvos, corregimiento de Piedra Sentada, jurisdicción de El Patía. Crédito: Suministrada.

El Patía - Cauca

En el sur del Cauca, un grupo armado al margen de la ley hurtó un vehículo de transporte de valores, se llevaron las armas de los hombres de seguridad y 12 millones de pesos. En el hecho fue asesinado un transportador de carga.

Los hechos se registraron en el sector de los Uvos, corregimiento de Piedra Sentada, jurisdicción del municipio de El Patía, donde hombres fuertemente armados interceptaron el automotor que cubría la ruta El Bordo – Popayán.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, “unidades policiales que acudieron al lugar de los hechos fueron recibidas con disparos por parte de los responsables, quienes posteriormente huyeron del sitio”.

Preliminarmente se conoció que en medio de los hechos fue asesinado un transportador de carga, al parecer como consecuencia del fuego cruzado.

“Las circunstancias de la muerte son materia de verificación dentro de la investigación en curso”, dijo la policía.

Tras el suceso violento, al parecer, estaría la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, señaladas de múltiples acciones delincuenciales en el sur del Cauca.