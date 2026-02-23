Santander recibió más de $100 mil millones para atención de migrantes

Bucaramanga

El secretario de salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramirez, se refirió a la situación de la atención médica a la población migrante en el departamento y destacó la llegada de recursos que permitirán fortalecer la prestación de los servicios en la red pública hospitalaria y sanear millonarias deudas.

Edwin Prada, explicó que el territorio continúa atendiendo no solo a los santandereanos, sino también a pacientes de otras regiones del país y a migrantes, lo que ha generado una alta demanda en los hospitales públicos. “Recordar que prácticamente las instituciones privadas le cierran la puerta a los migrantes; los públicos son los que los están atendiendo”, afirmó.

Según el secretario de salud, uno de los principales retos ha sido la auditoría de las cuentas relacionadas con esta población, debido a que durante varias vigencias no se habían revisado los recursos destinados a cubrir estos servicios. El secretario indicó que al inicio de la actual administración encontraron retrasos en los procesos de auditoría de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y parte del 2024.

Sin embargo, aseguró que con gestión desde la Gobernación de Santander y del Ministerio de Salud y Protección Social se logró avanzar en la revisión de las cuentas. “Ya para el 2025, con un recurso que nos dio el señor gobernador, hicimos la auditoría de migrantes y es así como finalizando el año anterior recibimos 94 mil millones de pesos, más 17 mil que habíamos recibido, es decir, son más de 100 mil millones de pesos que ha recibido la red pública del departamento”, explicó.

El funcionario destacó que estos recursos han sido clave para la estabilidad financiera de los hospitales y para garantizar la atención a esta población vulnerable. Indicó que instituciones importantes, como el Hospital Universitario de Santander, lograron recibir pagos cercanos a los 66 mil millones de pesos que estaban pendientes.

Prada también señaló que el flujo de recursos permitirá continuar prestando los servicios sin afectar la atención. “En muy buena hora llegaron estos recursos porque ayudaron a las instituciones de salud y seguirán prestando los servicios a la población migrante”, sostuvo.

El secretario de salud departamental aseguró que la auditoría continuará para que el gobierno nacional realice los pagos pendientes y se garantice la sostenibilidad de la red pública de salud en el departamento.