Terminal de Bucaramanga espera movilizar 100.000 pasajeros en Semana Santa

La Terminal de Transporte de Bucaramanga espera movilizar cerca de 100.000 pasajeros durante la temporada de Semana Santa.

El año pasado se registraron 91.706 viajeros entre ingresos y salidas en 9.680 automotores. Para este año, la meta es superar esa cifra.

Para la temporada se activó un plan especial que incluye pruebas de alcoholimetría a conductores, verificación de documentos e inspección técnica de los vehículos antes de su despacho.

“La Terminal está habilitada por el Ministerio para realizar pruebas de alcoholimetría y formalizar las inspecciones. Queremos garantizar la seguridad de los viajeros”, afirmó Jaime José Pérez, Gerente de la Terminal de Tranpsorte.

Frente al contexto de orden público en el país, el gerente aseguró que actualmente las vías en Santander están habilitadas y que se espera que no se presenten bloqueos que afecten la movilidad. Además, se prevé articulación con las autoridades mediante Puestos de Mando Unificado para acompañar la temporada.

La Terminal opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y cuenta con un punto de información turística dentro de sus instalaciones para orientar a los viajeros sobre destinos y actividades en el departamento.