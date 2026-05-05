“No apoyamos esas conductas”: director de Fenalco por presunto caso de contrabando en Lili Pink

Bucaramanga

Luego de que la semana anterior se conociera que presuntamente Lili Pink tuviera operaciones sospechosas y que estuvieran ligadas al contrabando y el lavado de activos, de la Federación Nacional de Comerciantes se pronunciaron al respecto y aseguraron que están en contra de estas actuaciones.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró desde Bucaramanga que espera que las investigaciones avancen pero que es una situación lamentable para este gremio.

“Si las investigaciones son ciertas, de empresarios que hoy todavía le juegan al modelo antiguo, de evadir impuestos, de generar contrabando pues Fenalco no apoya esas conductas, ni de ninguna manera considera que esas empresas son defensables”, aseguró Cabal.

Agregó Cabal que estas empresas que siguen cometiendo estos delitos son censurables, sin embargo aseguró que no se puede juzgar sin que se tengan los resultados de las investigaciones.