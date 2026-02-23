Vandalizan monumentos restaurados en Bucaramanga: la restauración costó más de $150 millones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Actos “vandálicos” afectaron dos de los referentes patrimoniales más representativos de Bucaramanga, luego de que fueran restaurados en 2025 con recursos públicos. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) rechazó los hechos y anunció acciones legales para dar con los responsables.

Las estructuras vandalizadas son el Monumento del Clavijero, ubicado en el Parque de los Niños, y el Monumento La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56. De acuerdo con el comunicado oficial, “las afectaciones no solo representan daños materiales, sino un golpe a la memoria histórica y la identidad cultural de la ciudad”.

Ambos monumentos habían sido intervenidos mediante procesos técnicos especializados de conservación y restauración, con el propósito de proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.

Lea también: Buses de metrolínea terminaron incinerados en portal de Girón

El IMCT informó que la restauración realizada el año pasado superó los 150 millones de pesos, recursos destinados a la recuperación integral de estas obras que forman parte del circuito cultural y turístico local.

La directora del Instituto, Nathalia Melissa Torres, rechazó los hechos y advirtió que el vandalismo obliga a destinar nuevamente recursos que no estaban contemplados.

“No solo se afectaron unos espacios físicos; se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Estos monumentos fueron restaurados con recursos públicos, con una inversión superior a los 150 millones de pesos. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló.

Podría interesarle: Lluvias en Barrancabermeja deja viviendas destechadas, inundaciones y vías obstruidas

La directora hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para proteger los bienes de interés cultural y evitar que estos hechos se repitan. Anunció la activación de protocolos jurídicos y administrativos para identificar a los responsables y avanzar en procesos sancionatorios.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo invitó a los habitantes a cuidar estos espacios como parte de la memoria colectiva y del legado para las próximas generaciones.

Ampliar Cerrar