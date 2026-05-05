Offimédicas responde a señalamientos de Daniel Quintero sobre entrega de medicamentos

La empresa farmacéutica Offimédicas S.A. en Bucaramanga emitió un comunicado en el que rechaza las recientes declaraciones del superintendente nacional de salud, Daniel Quintero Calle, y asegura que no ha existido negación en la prestación de servicios a pacientes afiliados al sistema de salud.

La compañía señaló que, contrario a lo afirmado por el funcionario, ha garantizado la entrega oportuna de medicamentos, incluyendo tratamientos de alta complejidad como el tacrolimus, utilizado en pacientes con condiciones delicadas. Según el documento, los registros de dispensación evidencian que los medicamentos han sido entregados el mismo día en que los usuarios radican sus fórmulas médicas.

Offimédicas resaltó que la responsabilidad de asegurar el acceso a los servicios de salud recae en las aseguradoras (EPS), citando lineamientos de la Superintendencia Nacional de Salud que establecen que estas deben coordinar y garantizar los procesos necesarios para la atención efectiva de los pacientes.

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En su pronunciamiento, la empresa también alertó sobre la crítica situación financiera del sistema. Indicó que la deuda acumulada con su organización supera los 130 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 54.800 millones corresponden a la Nueva EPS. Esta situación, aseguran, ha obligado a la compañía a sostener su operación mediante recursos propios y financiamiento externo.

Offimédicas explicó que eventuales problemas de abastecimiento no obedecen a decisiones internas, sino a fallas estructurales derivadas del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS. Según la empresa, esta problemática ha sido informada reiteradamente a las autoridades, advirtiendo riesgos para la continuidad en la prestación de servicios farmacéuticos.

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La compañía también lamentó lo que calificó como “el uso de casos individuales para generar desinformación en redes sociales”, lo cual afirman, afecta su reputación y la confianza en el sistema.

La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud para abrir un debate estructural que permita garantizar el flujo oportuno de recursos y la sostenibilidad del sistema, reiterando que su prioridad continúa siendo el bienestar de los pacientes y la continuidad de sus tratamientos.