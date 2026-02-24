Así será la participación de Santander en la vitrina turística de Anato. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

Desde este miércoles 25 y hasta el viernes 27 de febrero se estará realizando en Corferias en Bogotá una nueva edición de la vitrina turística de Anato en donde Santander hará presencia con representantes de 20 municipios y operadores turísticos de la región.

De acuerdo a lo indicado por Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander, el departamento “se ha preparado para llevar una oferta turística seria, organizada, no vamos a mostrar por mostrar, sino van a encontrar un departamento no solamente con una alta calidad, oferta turística, gastronómica y cultural, sino un departamento preparado en seguridad, en bilingüismo y por su supuesto en circuitos turísticos que permitan al turista disfrutar“.

Agregó el funcionario que además de las ofertas que llevan 20 municipios y los ocho operadores turísticos se presentará Panachi, el Santísimo, el parque Explora y además la oferta gastronómica y cultural que ofrece el departamento.

“Anato espero visita de más de 54.000 personas durante los 3 días, más de 30 países invitados, 32 destinos nacionales. Eso no solo muestra que es la feria más importante de turismo de Colombia, sino de las más importantes de América Latina y Santander será protagonista y brillará“, agregó el secretario.

El stand del departamento de Santander estará ubicado en el pabellón N°3 Nivel 2 | Stand 404.