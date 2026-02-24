Alcaldía activa plan de contingencia ante nuevo frente frío en Barranquilla

¿Qué causa el fenómeno de La Niña? IDEAM explicó por qué no ha sido declarado pese a fuertes lluvias. Getty images

La Alcaldía de Barranquilla invitó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante la llegada de un nuevo frente frío en la región Caribe, fenómeno que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se presentará entre el 22 y el 26 de febrero.

De acuerdo con los pronósticos, se prevé un aumento significativo de las lluvias y fuertes vientos durante esos días.

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que las ráfagas podrían alcanzar velocidades entre los 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que la altura del oleaje estaría entre los 2 y 3 metros.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones climáticas podrían incrementar la vulnerabilidad en sectores críticos de la ciudad, con posibles deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamientos de arroyos e inundaciones, especialmente en zonas de alto riesgo.

Ante este panorama, la Oficina de Gestión del Riesgo y el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo se mantienen activados para atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse. La ciudadanía puede reportar eventualidades a través de la línea 123.

Recomendaciones para los barranquilleros

Entre las recomendaciones entregadas por la administración distrital se encuentran no arrojar basuras ni escombros en arroyos o canales; realizar poda preventiva de árboles cercanos a las viviendas; asegurar techos, láminas y ventanas; evitar resguardarse bajo árboles, postes o redes eléctricas durante lluvias intensas; limpiar canales para facilitar el flujo del agua; y abstenerse de subir a techos o estructuras elevadas mientras se registren fuertes vientos.

Asimismo, se aconseja verificar si la vivienda está ubicada en una zona con alta susceptibilidad a deslizamientos y contar con un plan de evacuación familiar. Las autoridades también reiteraron el llamado a no construir ni adquirir inmuebles en terrenos propensos a inundaciones o movimientos en masa.