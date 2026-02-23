Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 01:29

Orden Público

Uno de los nueve militares emboscados en Guaviare a cuidado crítico

Este es el parte médico expedido por el Hospital Militar

José Andrés González Gaitán

ORDEN PÚBLICO

El Hospital Militar confirmó que uno de los nueve militares heridos en emboscada de las disidencias en Guaviare, fue trasladado a cuidado crítico.

Tres de los soldados fueron remitidos a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco se encuentran en observación y valoración médica multidisciplinaria.

Los nueve militares llegaron a Bogotá tras un despliegue rápido por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que dispuso de un avión tipo C-295, para realizar el traslado aeromédico.

Dice el Hospital Militar que la evolución de los pacientes será informada en un nuevo comunicado.

Intensifican operativos contra las disidencias de ‘Calarcá

Tras la reunión operacional adelantada en San José del Guaviare, los comandantes de las Fuerzas Militares evaluaron la operación que se desarrolla en contra de las estructuras de alias “Calarcá” y ordenaron mantener la presión.

Durante la reunión de altos mandos, también se realizó la valoración del dispositivo en el marco del Plan Democracia, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio electoral.

