Inteligencia militar logra el sometimiento de integrante de estructura Carolina Ramírez en Amazonas

Un integrante del grupo armado residual estructura Carolina Ramírez se sometió a la justicia en el corregimiento de La Pedrera, en el departamento del Amazonas, tras una operación del Ejército Nacional basada en labores de inteligencia militar.

El resultado se dio en medio de las operaciones que adelantan tropas de la Vigésima Sexta Brigada, con apoyo del Gaula Militar Caquetá, que venían haciendo seguimiento a sus movimientos, zonas de presencia y posibles lugares de permanencia en la región.

Según la información recopilada, el hombre se encontraba en un establecimiento de descanso de la zona, que estaría siendo utilizado como punto temporal de ocultamiento. Con estos datos, las tropas desplegaron un operativo para rodear el área, verificar su identidad y confirmar su pertenencia a esta estructura ilegal.

Las autoridades señalaron que la organización Carolina Ramírez tiene injerencia en actividades ilícitas como extorsión, presiones a la población y apoyo a economías ilegales en la región amazónica.

El procedimiento se realizó bajo los protocolos institucionales y respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Posteriormente, el hombre fue valorado médicamente y no presentaba lesiones.

Este individuo quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en los trámites judiciales correspondientes, en medio de la ofensiva que mantienen las Fuerzas Militares contra los grupos armados ilegales en el sur del país.