FF.MM. intensifican la presión contra las disidencias de alias “Calarcá” en el Guaviare

Tras la reunión operacional adelantada en San José del Guaviare, los comandantes de las Fuerzas Militares evaluaron la operación que se desarrolla en contra de las estructuras de alias “Calarcá” y ordenaron mantener la presión.

Durante la reunión de altos mandos, también se realizó la valoración del dispositivo en el marco del Plan Democracia, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio electoral.

“Estos combates hacen parte de la ofensiva sostenida que adelantan las Fuerzas Militares con la Cuarta División del Ejército Nacional y el Comando Aéreo de Combate N.º2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contra las estructuras criminales de alias “Calarcá” en el Guaviare. Las operaciones siguen con determinación, manteniendo la presión sobre estos grupos armados organizados residuales para neutralizar su accionar”, indicaron en un trino.

Militares heridos al Hospital Militar

Los nueve soldados que resultaron heridos ya están en Bogotá y fueron trasladados al Hospital Militar.

En una reacción inmediata frente a los hechos registrados en la vereda Caño Mosco, en San José del Guaviare, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un avión tipo C-295, para realizar el traslado aeromédico.

Durante el vuelo, la tripulación conformada por pilotos, técnicos de vuelo, médicos especialistas y enfermeros, trabajaron de manera sincronizada para monitorear y estabilizar los signos vitales de los soldados, garantizando su atención permanente en cada fase del trayecto.