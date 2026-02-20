Defensoría emite Alerta Temprana por riesgo de ataques en zona rural de Caquetá

Colombia

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 004 de 2026 para los municipios de Puerto Rico y El Doncello, en el departamento de Caquetá, ante el riesgo grave y urgente de posibles hostigamientos y ataques con artefactos explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Rionegro.

La advertencia se centra específicamente en el corregimiento Rionegro (Puerto Rico) y en las veredas Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna (El Doncello), donde la entidad ha identificado un escenario crítico de seguridad.

Infraestructura policial en medio de zona poblada

Según la Defensoría, la subestación de Policía de Rionegro está ubicada en una zona de alta densidad poblacional, rodeada de viviendas civiles y a pocos metros de la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural de Rionegro, en la cual estudian cerca de 175 niñas, niños y adolescentes.

La proximidad de la estación policial a bienes civiles sube el riesgo de afectaciones a la población en caso de un ataque armado.

Disidencias de ‘Calarcá’, principal fuente de amenaza

La entidad señaló como principal fuente de riesgo al Frente Rodrigo Cadete, estructura perteneciente a las disidencias de las extintas farc al mando de alias ‘Calarcá’ que aunque participa en diálogos de paz con el Gobierno nacional, actualmente no tiene un cese al fuego bilateral vigente.

Estas disidencias habrían endurecido sus mecanismos de control con extorsiones, imposición de normas de comportamiento y restricciones a la movilidad de la población.

La Defensoría alertó sobre el uso de medios de guerra indiscriminados como “tatucos” y, eventualmente, drones con explosivos, prácticas que ya se han registrado en municipios vecinos. El pasado 29 de enero, un ataque contra la subestación de Rionegro dejó dos policías heridos y daños en al menos 13 viviendas.

Corredor estratégico bajo disputa

La ubicación geográfica de Rionegro, con influencia sobre veredas como Maracaibo I, Maracaibo II, Sevilla y Santa Isabel, la convierte en un punto estratégico de movilidad hacia El Doncello, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Esta condición favorecería el interés de actores armados no estatales en consolidar control sobre estos corredores.

Consecuencias humanitarias

La Defensoría reportó desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial, quienes han optado por salir del área como mecanismo de autoprotección.

También se conoció sobre la posible instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.

A esto se suman amenazas contra personal de salud para impedir la atención de uniformados heridos, así como estigmatización y presiones contra liderazgos comunales y personas defensoras de derechos humanos. Según la alerta, el grupo armado habría exigido la salida de la Policía del centro poblado de Rionegro.

Niños, líderes y defensores, en alto riesgo

La Defensoría subrayó el alto nivel de riesgo para la niñez y adolescencia, especialmente para el estudiantado de la sede Antonio José Sucre, debido a su cercanía directa con la subestación policial.

Asimismo, advirtió sobre el peligro para lideres, así como mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos humanos en la zona.

Llamado urgente al Estado y a los actores armados

Ante este panorama, la Defensoría exigió a los actores armados ilegales respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario.

La Alerta incluye 14 recomendaciones, entre ellas la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de la seguridad con enfoque de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y la continuidad del diálogo con el EMBF para garantizar el respeto a la población civil.

Las recomendaciones fueron dirigidas a los ministerios del Interior y Defensa, la Consejería Comisionada de Paz, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Caquetá y las alcaldías de Puerto Rico y El Doncello, entre otras entidades.