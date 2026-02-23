Así reaccionó la prensa argentina al nivel de Montero en Vélez vs River: “De lo mejor de Argentina” / @Velez

Álvaro Montero poco a poco se consolida como una de las grandes figuras del fútbol argentino, gracias a sus brillantes presentaciones con Vélez Sarsfield. El pasado 22 de febrero, el guardameta colombiano fue sensación en el triunfo 1-0 de su equipo sobre River Plate.

Aunque en la primera mitad no tuvo mucho trabajo, en parte gracias a los ataques de sus compañeros encabezados por Manuel Lanzini, de cara al complemento destacó por cuenta de cinco atajadas. El guajiro se encargó de mantener el cero en su pórtico.

El equipo de Barros Schelotto triunfó de la mano de Montero, que según las diferentes aplicaciones fue la figura del encuentro, y es líder del Grupo A con 14 unidades, 2 más que su perseguidor Estudiantes de La Plata.

Así reaccionó la prensa argentina al nivel de Álvaro Montero en Vélez vs River

El rendimiento de Álvaro Montero no pasó desapercibido y la prensa argentina no dudó en llenarlo de elogios por su descomunal rendimiento frente a River Plate. Tanto Sportscenter como La Nación advirtieron que el guardameta frenó al rival con sus atajdas, mientras que periodistas locales lo ubican como uno de los mejores del fútbol argentino en su posición.

Esto fue lo que publicaron algunos medios del sur del continente sobre Montero:

Sportscenter: “Montero se hizo enorme para evitar el empate de River ante Vélez”

La Nación: "El arquero Montero apareció como freno a los arreones de River"

Pasión Fortinera: Álvaro Montero: arquero de equipo grande"

