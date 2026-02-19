Indignantes declaraciones de Chilavert contra Mbappé: “Habla de valores y vive con un travesti”

El exportero y siempre polémico José Luis Chilavert, tomó partido sobre las denuncias de racismo que hicieron los jugadores del Real Madrid en contra del argentino Gianluca Prestianni, señalado de atacar a Vinicius Junior y llamarlo “mono”.

El paraguayo defendió a Prestianni, jugador del Benfica, apuntando principalmente contra Kylian Mbappé, a quien incluso llegó a cuestionar con indignantes declaraciones sobre su vida personal.

“Me solidarizo con Prestianni, Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde dice ‘cagón, cagón’, le está repitiendo a Prestiano. Y otra cosa, quién se solidariza con Vinicius, Mbappé, ¿Mbappé qué puede decir?, él habla de valores, todo eso, y él vive con un travesti, no es normal", apuntó en entrevista con Rivadavia AM630.

Chilavert añadió: “Que cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer, lo mejor que le puede pasar a un hombre es una mujer”.

Mientras que al ser interrogado si debería ser sancionado el joven jugador argentino, el paraguayo contraatacó: “Pero lo tiene que proteger, ¿Por qué lo van a sancionar a Prestianni?, si lo sancionan a Prestianni dan lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir, no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde nos decíamos de todo antes, desde que pusieron el micrófono, el video y todo eso, el fútbol está amariconado y todo eso".

Real Madrid aportó pruebas a la UEFA

Real Madrid aseguró, a través de un comunicado, que aportó pruebas sobre los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior durante el juego en el que el Real Madrid venció 0-1 al Benfica. Por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial de la UEFA, a la espera si sancionan al jugador, de cara al partido de vuelta el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.