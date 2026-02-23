Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub-20: así quedó Colombia tras empatar con Paraguay

Agónico empate de Colombia que le permite seguir soñando con clasificar al Mundial Femenina Sub-20. En la noche de este domingo 22 de febrero, la Selección igualó a un tanto con Paraguay (1-1), siendo este su primer punto sumado en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano.

La anotación guaraní llegó a los 48 minutos de partido, cuando la juez central decretó pena máxima por una entrada a destiempo de Linda Arboleda. Del cobro se hizo cargo Pamela Villalba y anotó con un certero remate al centro de la portería.

Más adelante, la Selección tuvo la igualdad en los pies de Juana Ortegón, tras una infracción contra Maithé López que fue revisada en el VAR, pero la guadameta rival salvó con una monumetanl estirada contra su palo izquierdo.

Y cuando parecía que el cuadro nacional sumaría su tercera derrota consecutiva, llegó el milagroso tanto Isabella Díaz: potente derechazo dentro del área para decretar el 1-1 definitivo. Colombia sigue con vida en esta Sudamericano Femenino Sub-20.

Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub-20

Pos. Selección Puntos Diferencia 1. Brasil 9 +7 2. Ecuador 7 +2 3. Paraguay 4 0 4. Venezuela 2 -2 5. Colombia 1 -2 6. Argentina 1 -5

***A falta de dos jornadas para concluir con el hexagonal final del Campeonato Sudamericano, las cuatro primeras selecciones de la clasificación clasificarán al Mundial de la categoría en Polonia.

