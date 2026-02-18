Mbappé exige que jugador de Benfica sea suspendido de Champions por actos racistas contra Vinícius(Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

¡Escándalo en la Champions League! El partido entre Benfica y Real Madrid, válido por la fase previa, terminó con polémica debido a que desde el conjunto español denuncian que hubo un grave acto de racismo en contra de Vinícius Júnior, autor del único tanto del encuentro.

Mbappé exige que jugador de Benfica sea suspendido de Champions

El francés Kylian Mbappé pidió a UEFA la sanción más dura para el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que presuntamente realizó un insulto racista a Vinícius Junior y por el que se detuvo el partido durante diez minutos.

En este orden de ideas, denunció que el jugador del Benfica le llamó “mono” cinco veces tapándose la boca con su camiseta.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, denunció en la zona mixta de Da Luz.

“Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar”, añadió.

Mbappé reconoció que Vinícius “está muy triste” tras sufrir un nuevo capítulo de racismo y ensalzó su partido “con un gol maravilloso que dio la victoria”.

“Tenemos que ser ejemplos para todos los niños que nos miran. Este es un problema que sale a veces, tengo muchos amigos portugueses que siempre me han tratado muy bien pero si una persona se porta así tenemos que decirlo. La gente luego nos ha pitado porque no saben lo que ha pasado. No tengo nada contra el mejor club de Portugal ni su entrenador, que es de los mejores de la historia, pero hay que hacer algo. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”, pidió.