Galán se pronuncia sobre desaparición de Diana Ospina: ¿en qué va la investigación?

Sigue la búsqueda para encontrar lo antes posible a Diana Ospina, quien desapareció el domingo 22 de febrero tras subirse a un taxi en la calle 58 bis con carrera 10. La mujer salía de Theatron, tras departir con amigos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre este caso. En ese sentido, aseguró que las autoridades siguen buscando a Diana Ospina. Sin embargo, no entregó detalles sobre pistas que puedan dar con el paradero de la mujer.

“Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina, se activaron todas las herramientas de búsqueda, y el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla. Seguimos en esta tarea”, dijo el alcalde.

Asimismo, el alcalde pidió que si alguien tiene información que pueda ayudar a dar con su paradero, haga un reporte a la Línea 123. Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, pidió a la ciudadanía entregar información que permita encontrar a la mujer.

“Estamos recolectando información, haciendo búsqueda activa y haciendo un cruce de información técnica. Cualquier información que las personas tengan es bienvenida por la Secretaría de Seguridad y el GAULA”, fueron las palabras del secretario.