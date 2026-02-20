MOE de la Unión Europea pide diálogo entre Petro y Penagos por tensión electoral

En medio de las tensiones políticas previas a la contienda electoral, Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, invitó públicamente al presidente Gustavo Petro y al registrador nacional, Hernán Penagos a sostener un encuentro para superar las diferencias institucionales.

González Pons insistió en que el debate político “va por encima de nosotros” y reiteró que la misión no emite opiniones sobre la política colombiana. Sin embargo, hizo un llamado a la institucionalidad: “Deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.

El jefe de la misión europea subrayó que el papel del organismo es estrictamente técnico y de observación bajo estándares internacionales. “La misión observa, examina y con los parámetros de los estándares internacionales emite un juicio sobre el procedimiento”, afirmó.

Asimismo, reveló que en una reunión privada el presidente Petro les trasladó varias preocupaciones que serán evaluadas con rigor.

“Sus advertencias las vamos a tener muy en cuenta y aquellos asuntos sobre los que ha marcado su preocupación los vamos a examinar detenidamente”, indicó, al asegurar que al final del proceso presentarán un análisis “con mucho fundamento porque no habrá nada que no hayamos mirado”.

Finalmente, el jefe de la misión confirmó que habrá un seguimiento especial a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y, en general, al desarrollo del proceso electoral en Colombia, en el marco de la observación internacional.