23 feb 2026 Actualizado 13:10

México amanece en alerta tras la muerte de ‘El Mencho’ en operativo con ayuda de EE. UU.

La caída de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desata caos y paraliza estados clave"

Maria José Castro

México despertó hoy con una jornada de violencia, bloqueos y alerta nacional, luego de un operativo federal que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia ha sacudido al país, generando reacciones en todos los niveles y dejando un panorama de incertidumbre sobre el futuro de la seguridad en la nación.

Operativo y reacciones violentas

El operativo que llevó a la muerte de ‘El Mencho’ se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, un municipio turístico y considerado “pueblo mágico”. Tras la acción, se desataron una serie de bloqueos con vehículos incendiados en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Tampico. Integrantes del CJNG, considerado el cártel más poderoso de México y con influencia en los 32 estados del país, incendiaron vehículos particulares, bajando a sus ocupantes a punta de pistola. También se lanzaron “ponchallantas” en carreteras para impedir la circulación de unidades de emergencia.

Noticia en desarrollo

Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Compartir