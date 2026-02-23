Aerolíneas de EE. UU. y Canadá cancelan vuelos a México tras violencia por muerte de “El Mencho” // Caracol Radio

Varias aerolíneas estadounidenses y canadienses cancelaron el domingo decenas de vuelos hacia destinos turísticos en México luego de los disturbios registrados tras una operación militar en la que murió el capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del crimen organizado en el país.

Las cancelaciones afectaron rutas hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo, en medio de reportes de bloqueos, enfrentamientos y reforzamiento de seguridad en distintos puntos del occidente mexicano.

¿Qué aerolíneas cancelaron vuelos a México?

Entre las compañías que anunciaron la suspensión de operaciones se encuentran:

United Airlines

Southwest Airlines

Alaska Airlines

Air Canada

WestJet

Sunwing Airlines

Las aerolíneas emitieron comunicados por separado en los que informaron la cancelación preventiva de vuelos ante la situación de seguridad en varias ciudades mexicanas.

Aviones regresaron cuando ya estaban en ruta

Algunas compañías precisaron que ciertos vuelos que ya habían despegado con destino a México tuvieron que regresar a su aeropuerto de origen o desviarse a otras terminales, debido a las condiciones de seguridad.

La medida generó afectaciones para pasajeros que se dirigían principalmente a destinos turísticos del Pacífico mexicano.

Destinos afectados: Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo

Las cancelaciones impactaron particularmente a:

Puerto Vallarta

Guadalajara

Manzanillo

En estas ciudades se registraron operativos de seguridad, bloqueos carreteros y tensión tras la muerte de “El Mencho”, lo que llevó a las aerolíneas a priorizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

Impacto en el turismo y operaciones aéreas en México

La cancelación de vuelos por parte de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá representa un golpe temporal para la conectividad aérea en México, especialmente en destinos turísticos clave.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre el restablecimiento total de las operaciones internacionales, mientras continúan los operativos de seguridad.