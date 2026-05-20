“No soy un bandido”: Petro reiteró que no conoce a ‘Fito’ y que su viaje a Manta fue oficial

El presidente Petro se refirió a su viaje a Manta. / Foto: Suministrada

El presidente Gustavo Petro reiteró en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio que su estancia en Manta, entre el 24 y 26 de mayo de 2025, estuvo bajo estricta seguridad, con custodia de agentes colombianos y ecuatorianos, y que su agenda oficial incluyó actividades diplomáticas y personales, como la escritura de un libro.

Además, aseguró que su viaje a Ecuador fue estrictamente oficial, en cumplimiento de la invitación del presidente Daniel Noboa para su ceremonia de posesión: “A mí me invitó el Gobierno de Ecuador, yo no me fui por mi propia cuenta a Manta a ver el mar, no señor. A mí me invitó el presidente Noboa a su posesión”.

El mandatario dijo que, como lo había mencionado anteriormente, su permanencia en una vivienda de lujo en Santa Marianita estuvo rodeada por un anillo de seguridad que incluía a policías y militares de Colombia y Ecuador, y que no hubo acceso de terceros al lugar.

“Estuve en medio de todos los círculos de la Policía colombiana, del DNI, del Ejército colombiano, de la Policía ecuatoriana y del Ejército ecuatoriano”, dijo.

Petro aclaró que todo el operativo de seguridad estaba coordinado, asegurando protección constante durante su estancia:

“Si viene el presidente de Rusia, ¿qué hacemos? Ponemos escolta, Policía y Ejército (...) Se cuida de día y de noche hasta que toma el avión y se va”.

De igual manera, sobre los rumores por presuntas reuniones con alias ‘Fito’, Petro insistió en que la información es falsa, y que él “no es un bandido”.

“Por favor, respétenme. Yo no soy un bandido”, dijo.

“Si creen que el presidente de Colombia se va a otro país a reunirse con un bandido X, que además no conoce, pues eso es falso”, concluyó.