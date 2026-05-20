Tenemos que arreciar los operativos contra estos sitios ilegales: alcalde Galán sobre caso de Yulixa

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez, el alcalde Carlos Fernando Galán habló sobre los operativos que está realizando la Secretaría de Salud de Bogotá para controlar e inspeccionar a los supuestos centros médicos que ofrecen servicios estéticos en el marco de la ilegalidad.

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“Nosotros hemos hecho más o menos, 2.000 visitas a sitios. Ha habido cerca de 800 operativos, y, 218 sellamientos. Ahora, ahí hay un reto grande, porque estos sitios se camuflan, se mueven, se esconden. Por ejemplo, muchas veces son realmente clínicas ilegales disfrazadas de establecimientos de comercio estéticos, por ejemplo, que prestan servicios de peluquería. Pero, realmente, detrás de eso, aunque de pronto no lo publicitan tanto, hacen y ofrecen ese tipo de servicios que están totalmente prohibidos”, dijo Galán.

Y agregó, “yo creo que nosotros hemos aumentado el número de operativos, el número de sellamientos, el número de visitas, pero, evidentemente, por lo que ocurrió con este caso, no es lo suficiente, tenemos que hacerlo mucho más. Ahora, yo les digo, no hay facilidades legales para poder atender como quisiéramos”.

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De igual forma, el alcalde aseguró que hay muchos procedimientos legales que hacen que los operativos tomen más tiempo, perdiendo la capacidad de actuar. Incluso, el mandatario aseguró que varios funcionarios han sido amenazados en medio de los procedimientos de control.

“Por ejemplo, hay hay sitios de esos donde saben que va ir el operativo o ven que viene el operativo y cierran, y el el operativo de salud, del equipo de salud, puede hacer un allanamiento. Eso requiere una decisión de un juez. Entonces, logran camuflarse, esconderse. En algunos casos, inclusive, amenazan a los equipos de salud. Los amenazan, los han amenazado”, agregó.

¿Cómo se pueden denunciar los sitios ilegales en Bogotá?

El alcalde Galán aseguró que ha dado la orden a la Secretaría de Salud de fortalecer los operativos y de disponer de mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar.

“Para cualquier procedimiento invasivo, se requiere que sea una IPS la que preste ese servicio. Y para eso, la gente puede entrar a la página web: www.saludcapital.gov.co. Ahí hay un banner que dice cuáles son las IPS habilitadas en Bogotá. Si ellos quieren hacerse un procedimiento y van a un sitio y no están seguros, entren a la página y busquen. Si no está esa IPS ahí, es porque no lo es y no está habilitada y no se haga el procedimiento ahí. Eso es un paso muy importante", concluyó.

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