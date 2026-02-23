Casa Blanca confirma que EE.UU. proporcionó apoyo de inteligencia en operativo contra “El Mencho”

En las últimas horas, se conoció que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar en una operación en Talpalpa, Jalisco, en la que fue abatido Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, considerado uno de los narcotraficantes más buscados y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Casa Blanca a través de su portavoz Karoline Leavitt, “El Mencho” era un objetivo prioritario para México y Estados Unidos por su papel como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.

En el operativo también murieron tres miembros adicionales del cártel, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

En la noche del domingo, la portavoz del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt, subrayó que la acción refleja la postura firme de la administración frente a los grupos criminales transnacionales.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país enfrenten la ira de la justicia que desde hace tiempo merecen”, afirmó.

Finalmente, la Administración Trump también felicitó y agradeció al ejército mexicano por su cooperación y por la ejecución de la operación en Jalisco.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau también se pronunció: “Me acaban de informar que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a “El Mencho”, uno de los capos de la droga más sangriento y despiadado. Este es un gran desarrollo para México, los Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos. /Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

Hace una semana, el presidente Trump respondió a una pregunta del corresponsal de Caracol Radio en Washington, Juan Esteban Silva, sobre si venían operativos terrestres en México o Colombia. El mandatario respondió con un breve “no se preocupen por eso”, sin entregar detalles de lo que vendría.

El mandatario ha dicho que harán todo lo que esté al alcance de la ley, para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.