¿Qué tipo de expresidente será una vez acabe su mandato? Gustavo Petro da pistas acerca de su futuro

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, sobré tipo de expresidente que será una vez finalicé su mandato presidencial. Cuestionándole si tendrá un rol activo en la política colombiana, o, por el contrario, se alejará del ámbito gubernamental.

Al ser preguntado por la clase de papel que tendrá Gustavo Petro una vez finalice su periodo como gobernante, el presidente de la República dio pistas acerca de su futuro y el rol que deberían tener las futuras generaciones políticas que se asienten el Colombia.

¿Se alejará del ámbito político o participará de forma activa en los debates?

“Ni uno ni el otro”, respondió el actual mandatario. “Ni ponerme a hacer poesía romántica, ni meterme (...) en la política colombiana de todos los días" indicó.

“Lo que estamos haciendo es una transición hacia otra generación que tiene que asumir la conducción de Colombia, ojalá lo haga bien, mejor que nosotros...” comentó Gustavo Petro.

El rol cómo “Bisagra” que ocupará Gustavo Petro como expresidente

El actual presidente de Colombia se refirió al papel que ocupará como exmandatario, transformándose en una especie de “bisagra” para unir las diferentes visiones que tendrá la política gracias a que ha logrado entender los diferentes papeles de las personas a lo largo de los años.

“Siempre he hablado así, una especie de bisagra, juntamos una época que ya pasó, de luchas, de una visión del mundo diferente, incluso la que hoy hay (...) esa ha sido un poco mi fortaleza, que he podido entender la visión de incluso la juventud” aseveró.

Nuevos liderazgos deben desarrollarse en la política colombiana

Sin embargo, el mandatario indicó que ese rol tendrá no será para siempre. Por lo que deben de generarse nuevos liderazgos para que ocupen la política colombiana en un futuro.

“Después de eso, el papel de bisagra puede desaparecer, y entonces uno queda enconchado en una manera de entender el mundo y de sentirlo muy difícil frente a lo que la sociedad lo está haciendo en el nuevo presente, que será mañana para mí, y eso no me habilita entonces a sentirme un líder eterno, sino que nuevos liderazgos tienen que desarrollarse. En cierta forma lo que yo he hecho es desarrollar nuevos liderazgos” mencionó en 6AM W.

Un papel como escritor

Después de su papel como “Bisagra”, el presidente de la república indicó que se dedicará a la escritura de libros de diferentes temas de interés. Tanto económicos dado sus estudios profesionales, como acerca de su experiencia durante su periodo presidencial que está a punto de terminar.

En el futuro yo voy a escribir libros, (...) de teoría económica, porque todo esto me ha enseñado, y yo soy economista de externado y me gusta (...) esté preso no esté preso (...) ahora tengo un libro por acá el libro que estaba escribiendo en Manta que no ha podido terminar, lo quiero terminar que es de teoría económica alrededor del tema de la crisis climática y la acumulación de capital (...) además de la experiencia que se ha hecho en este gobierno con su errores tiene que ser transcrita en un libro, porque el mundo está interesado en saber lo que pasó en Colombia" concluyó el presidente Gustavo Petro.

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