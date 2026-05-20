Petro: intervenir EPS no es la solución y se acabarán si persisten como intermediarios financieros
El presidente Gustavo Petro sostuvo que el sistema de salud post-ley 100 dejó de ser efectivo hace 10 años.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...