La muerte de ‘El Mencho’ muestra que sí habrá cooperación, pero no intervención de EE.UU”: Lafuente

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un punto de quiebre en la estrategia de seguridad en México. Así lo analizó el subdirector para América del diario El País, Javier Lafuente, quien advirtió que el verdadero desafío apenas comienza.

Según explicó, el golpe contra el capo más buscado del país no significa el fin del cartel, sino el inicio de una etapa de fragmentación interna que podría hacer aún más compleja la lucha contra la lucha del crimen organizado.

Reacomodo criminal tras caída de ‘El Mencho’

El periodista señaló que la pregunta no es quién reemplazará El Mencho, sino cuántos capos surgirán tras su muerte. “Lo que va a venir es la típica automatización dentro de un cartel”, afirmó.

De ese mismo modo, advirtió que la fragmentación puede generar múltiples focos de poder y violencia en distintas regiones.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG ) no solo controla el narcotráfico, sino también otras economías ilícitas y sectores estratégicos en varios estados del país. En este contexto, la disputa por el territorio y las rentas podría intensificarse.

El periodista recordó que dinámicas similares ya se han visto en el Cártel de Sinaloa, donde las tensiones entre los llamados Chapitos y el grupo vinculado a Ismael “El Mayo” Zambada han derivado en nuevas alianzas y enfrentamientos. Incluso, mencionó indicios de acercamientos tácticos entre facciones rivales y el CJNG en zonas clave.

Giro en la política de seguridad de Claudia Sheinbaum

Para Lafuente, el operativo contra El Mencho representa un cambio contundente frente a la estrategia de “abrazos, no balazos” impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Bajo el liderazgo de la actual mandataria Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, México estaría adoptando una postura más ofensiva contra las estructuras criminales.

“El golpe dado ayer es una muestra contundente de un cambio de política”, sostuvo Lafuente, quien subrayó que la estrategia actual busca contener la violencia más que prometer una pacificación total.

En palabras que resumen el nuevo enfoque: no se trata de que el crimen desaparezca, sino de que la población pueda “tener la sensación de que puede vivir en su propio país”.

¿Intervención de Estados Unidos?

Otro de los puntos clave es el papel de Estados Unidos. Lafuente confirmó que hubo apoyo de inteligencia por parte de Washington en la operación contra El Mencho, algo que el propio gobierno mexicano reconoció.

Sin embargo, descartó, al menos por ahora , la posibilidad de una intervención directa con tropas estadounidenses en territorio mexicano, incluso ante un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. “Quisiera creer que es la muestra de que habrá cooperación, pero en ningún momento intervención”, afirmó.

El panorama que se abre tras la muerte de El Mencho es, según Lafuente, un proceso de reacomodo territorial y criminal que pondrá a prueba la nueva estrategia de seguridad. El éxito no dependerá solo de capturas de alto perfil, sino de la capacidad del Estado para recuperar el control efectivo en las regiones dominadas por estas estructuras.