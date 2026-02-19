Jueves 19 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Jessica Jaramillo y el lanzamiento de su nuevo sencillo musical en Armenia. Como Tú Dices. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la secretaría del Interior del Quindío aclararon que camioneta envuelta en polémica de un exfuncionario que la habría usado para respaldar una deuda privada, está bajo propiedad de la gobernación departamental

Y es que se ha generado todo un escándalo en redes sociales sobre que una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental fue supuestamente empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

Al respecto consultamos al secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria quien aclaró que la camioneta está en las instalaciones de la gobernación departamental y dijo que está destinada para el servicio de acuerdo con las necesidades de diferentes dependencias como la secretaría de agricultura, educación entre otras.

Mencionó que actualmente está en el edificio de la administración y ha prestado atención a las diferentes emergencias en medio de las fuertes lluvias sobre todo en la zona cordillerana del departamento.

Destacó que si en el pasado ocurrió algo con el vehículo deben ser las autoridades competentes quienes establezcan las determinaciones sobre este tema.

Desde Caracol Radio hemos intentado contactar al exsecretario de agricultura para conocer su versión de los hechos, pero no hemos obtenido respuesta.

Precisamente a través de un comunicado la gobernación del Quindío complementó la información indicando que “Dada la trascendencia de estos hechos y a la necesidad de verificar la fuente de la información, los mismos deberán ser investigados, verificados y esclarecidos por las autoridades competentes, dentro de las garantías del debido proceso y demás legales propias de las actuaciones de esta índole.

Por instrucciones del señor gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, la oficina de Control Interno Disciplinario y la Secretaría de Representación Judicial, deberán iniciar las investigaciones e interponer las denuncias correspondientes, para que se establezca de manera objetiva lo ocurrido, y si hubiere lugar, se endilguen responsabilidades conforme a la ley.

Igualmente, se ordenó a la Secretaría Administrativa del departamento y a la Oficina de Control Interno de Gestión, para que se realice el seguimiento necesario y se recauden las pruebas o documentos oficiales que nos permitan apoyar y contribuir con las acciones de esclarecimiento correspondientes.

la Diputada por el pacto histórico, Jessica Obando hizo un llamado, pero también envió un derecho de petición a la gobernación e indicó “Lo público es de todos y lo tenemos que defender. Por eso nos resistimos desde la curul del pacto histórico en la asamblea departamental a que sea simplemente una discusión que cae en el escenario político electoral para señalamientos”, manifestó.

Añadió: “Vamos a avanzar en la defensa de lo público y eso implica que presentamos un derecho de petición donde solicitamos información precisa frente a las características del vehículo que presuntamente fue dado en prenda frente a quién debía salvaguardar ese vehículo frente al funcionario público o al exfuncionario público que aparentemente se benefició particularmente de la prenda de este vehículo y adelantaremos también las acciones penales, fiscales y disciplinarias a las que haya lugar”.

Trabajadores de salud de la EPS Asmet Salud en Armenia con pancartas y pitos protestaron en las afueras de la entidad ubicada en la avenida Bolivar norte carrera 14 #12 norte, exigen el pago oportuno de sus salarios y estabilidad laboral para garantizar una atención digna a los usuarios.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con una de las trabajadoras que conto la situación “Los trabajadores de Asmet Salud informamos a la ciudadanía sobre la situación laboral y operativa que actualmente enfrentamos. Desde hace varios meses se vienen presentando retrasos en el pago de nuestros salarios, situación que ha sido atribuida a embargo sobre las cuentas de la entidad. Este incumplimiento afecta directamente nuestra estabilidad económica, familiar y emocional. A ellos se suma que llevamos 2 años sin incremento salarial con ingresos que hoy se encuentran por debajo del reconocidos en otras EPS intervenidas en el país.

Y agrega “Adicionalmente se han presentado dificultades en el pago a la red prestadora de servicios de salud, lo que ha generado cierres y limitaciones en la atención, afectando la continuidad en la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

Y fue clara en manifestar la trabajadora de la EPS Asmet Salud “Nuestra manifestación tiene un carácter estrictamente laboral y operativo. Exigimos pago oportuno de salarios, garantías de estabilidad laboral cumplimiento de las obligaciones con la red prestadora, medidas que aseguren la continuidad en la atención a los usuarios. No estamos realizando señalamientos personales ni atribuyendo responsabilidades individuales.

Nuestros llamados institucionales y busca soluciones estructurales que permitan recuperar la estabilidad administrativa y financiera de la entidad. Reiteramos que los trabajadores no tomamos decisiones administrativas ni financieras. Sin embargo, somos quienes diariamente damos la cara a los usuarios y asumimos el impacto de esta situación con una carga creciente en nuestra salud física y mental.

Nuestro objetivo no es afectar a los afiliados, sino defender condiciones mínimas que permitan garantizar una atención digna y sostenible. Solicitamos a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes que permitan restablecer la norma en el pago de los salarios y en la operación de la entidad, protegiendo tanto los derechos laborales como el derecho fundamental a la salud.

Centrales obreras en el Quindío se sumarán a la protesta nacional en defensa del salario mínimo vital

Recordemos que el presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones este jueves 19 de febrero para defender el decreto del salario mínimo 2026, suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

En efecto las centrales obreras del departamento se sumarán a la convocatoria y realizarán una concentración a partir de las 4 de la tarde en la plaza de Bolívar de la ciudad y posterior una marcha hasta el palacio de justicia.

El presidente de la confederación general del trabajo en el Quindío, CGT, Hugo León Echeverry sostuvo que el gobierno nacional estableció justicia social con el incremento del salario y no hubo caos como pronosticaban diferentes sectores económicos del país.

Destacó que este tipo de manifestaciones buscan sentar una voz de protesta en contra de la decisión del Consejo de Estado y fue claro que estas situaciones son caldo de cultivo para un estallido social no convocado por las centrales obreras.

Considera es clave el salario mínimo vital para dignificar la labor de los trabajadores.

No paran las emergencias en el Quindío por las lluvias, los vendavales y las tormentas eléctricas.

Tras el vendaval ocurrido en la tarde de ayer miércoles 18 de febrero, se presentó una situación de emergencia en el barrio llanitos piloto de Calarcá en donde aproximadamente 8 casas se destecharon.

El alcalde de Calarcá explicó “Nos encontramos aquí en el asentamiento de la unión por el sector de Llanitos, donde tuvimos cuatro viviendas afectadas por las fuertes lluvias y vientos, donde en tres casas tuvimos pérdida de los techos de estas casas, es un asentamiento subnormal

Además, en la vía entre Armenia y Calarcá en el Quindío a la altura del alto del río se registró caída de árboles debido al aguacero, el reporte preliminar indica que no hay personas atrapadas ni vehículos,

En la noche del martes 17 de febrero de 2026, la Cruz Roja y otros organismos de socorro atendieron el colapso parcial de una vivienda subnormal en el barrio Villa Nohemí en el municipio de Calarcá.

Las vías terciarias de la zona cordillerana del Quindío son las más afectadas por las lluvias

Tras las lluvias que se han registrado de manera constante en el departamento se generan las contingencias puntualmente en la zona cordillerana.

El alcalde del municipio de Buenavista, Jhon Steban Aristizábal informó que la complejidad se presentó en la vereda Los Sauces donde plantean la construcción de muros de bioingeniería con el fin de solventar la problemática.

Fue claro que realizan convenios con la gobernación departamental a través de la secretaría de infraestructura para intervenir las vías terciarias que resultan ser las más afectadas en medio de las lluvias. Asimismo, dijo que han adelantado un trabajo en conjunto con la comunidad de cada una de las veredas para mitigar las afectaciones.

Asimismo, el alcalde del municipio de Córdoba Guillermo Valencia agradeció a la unidad departamental de gestión del riesgo, infraestructura y la secretaría del interior porque han sido receptivas ante las solicitudes cuando se requiere maquinaria amarilla para intervenir en los derrumbes que se registran por las lluvias.

Fue claro que gracias a ese proceso se da la efectividad para mitigar las problemáticas en las vías terciarias del municipio por lo que es clave la articulación con la gobernación departamental.

504.543 ciudadanos están habilitados en el departamento de Quindío para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo. De los ciudadanos aptos para sufragar, 261.138 son mujeres y 243.405 son hombres, quienes podrán votar en 1.535 mesas, distribuidas en 129 puestos de votación: 93 en el área urbana y 36 en el área rural.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

Es de recordar que el único documento de identidad válido para votar es la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones: · Cédula amarilla con hologramas. · Cédula digital en su versión física. · Cédula digital en el dispositivo móvil.

El alcalde de Filandia Duberney Pareja Giraldo, presentó ante el concejo municipal un proyecto de Acuerdo para ampliar plazo de descuentos en el impuesto predial 2026 teniendo en cuenta además los reclamos por la actualización catastral

En el marco del seguimiento al fallo de tutela que ordena acciones concretas en favor de la comunidad indígena Embera Katío, la personería realizó una visita técnica al puesto de salud del barrio Miraflores, lugar donde permanecen asentadas de manera provisional 118 personas desde hace aproximadamente cinco años, tras resultar afectadas por un incendio.

El fallo judicial establece responsabilidades directas para la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia, entidades que deben adelantar las acciones necesarias para garantizar condiciones dignas a la comunidad indígena. Por su parte, el Ministerio Público integrado por la Personería Municipal de Armenia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría cumple funciones de vigilancia y seguimiento para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez.

Durante el recorrido se reiteró que la permanencia de la comunidad en este espacio es de carácter temporal; no obstante, se acordó la realización de adecuaciones urgentes que garanticen condiciones provisionales de habitabilidad digna, bajo un enfoque étnico y diferencial.

Entre las intervenciones pactadas se encuentran la reparación de las cubiertas, la construcción de una cocina más amplia que permita a todas las familias preparar sus alimentos en condiciones adecuadas, el reemplazo de los vidrios de las ventanas y la adecuación de sanitarios y duchas.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, oficializó la entrega de una marcadora de autopartes a la Policía Quindío, como estrategia preventiva para combatir el hurto de motocicletas y bicicletas en la ciudad.

Esta herramienta tecnológica permitirá identificar y registrar piezas de vehículos, dificultando su comercialización ilegal y facilitando los procesos de verificación por parte de las autoridades.

A su vez, durante la jornada se llevó a cabo la primera marcación gratuita, beneficiando a 110 motocicletas, cuyos propietarios acudieron al llamado institucional para proteger sus vehículos. La actividad contó con el acompañamiento de uniformados y funcionarios municipales, quienes orientaron a la ciudadanía sobre la importancia de esta medida preventiva.

Con la Policía de Turismo y Gobernación del Quindío, la alcaldía de Montenegro realizó una jornada de vigilancia y control a los establecimientos turísticos de la vereda La Esperanza, donde se efectuó el cierre preventivo de un alojamiento por no cumplir con el concepto técnico sanitario.

En el Quindío fue inaugurado un nuevo punto de dispensación de medicamentos para los docentes con el fin de mejorar las dificultades en las entregas

Al norte de Armenia en inmediaciones de la clínica del Café, edificio Club House local 3A en la calle 1 #12-30 se realizó la inauguración de un nuevo punto de dispensación de medicamentos para los docentes.

El director regional del Fomag en el Eje Cafetero, Andrés Londoño considera es clave la apertura del nuevo punto porque responde a los compromisos adquiridos con el sindicato y las veedurías de salud.

Destacó que ya son cinco puntos farmacéuticos en el departamento donde cuatro están ubicados en Armenia y uno con MediValle en el municipio de Quimbaya. Recordó que cuentan con las entregas en punto propio con alianzas con farmacias locales y domicilios lo que garantiza mayor oportunidad.

Aclaró que el 90% de los docentes del departamento se concentran en la ciudad de Armenia por eso lo fundamental de ampliar los puntos de dispensación de medicamentos.

A pesar de lo anterior dijo que están generando estrategias domiciliarias para un maestro de un municipio diferente a Armenia pueda tener canales de atención electrónicos y línea de atención preferencial para que se garantice la entrega domiciliaria por parte de los prestadores de salud.

De otro lado, Esteban Bernal del sindicato de educadores del departamento y de la veeduría de salud se mostró escéptico del proceso debido a que han sido muchas las reuniones y compromisos que no han mejorado el panorama sobre las dificultades que viven actualmente los maestros y sus familias a la hora de reclamar los medicamentos.

Resaltó que estuvieron presentes en la inauguración para realizar el acompañamiento, pero también para exigir que se genere la agilidad y la óptima prestación de los servicios.

En cuanto a las instalaciones, destacó que son adecuadas y lo clave es que han sido habilitadas por las secretarías de salud municipal y departamental.

Treinta y seis productores agrícolas de los municipios de Armenia, Calarcá, Buenavista, Génova, Montenegro y Quimbaya recibieron, por parte de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, con el apoyo de la Gobernación del Quindío y la empresa AXM Green, igual número de chipeadoras, máquinas cuya función es triturar trozos de madera llamados chips o astillas para utilizarlos luego en tareas de compostaje.

Esta entrega se enmarca en el Proyecto de Agricultura Regenerativa, que lidera la Universidad desde hace ocho meses y cuyo principal objetivo es recuperar los suelos de 36 predios con cultivos de plátano y banano que, debido a múltiples factores, habían perdido su potencial productivo. Este es un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Minciencias y cuenta con recursos del Sistema General de Regalías

La UNAD, la universidad abierta y a distancia a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y el Sistema Nacional de Registro y Control Académico, anunció el inicio del proceso de inscripción de aspirantes a ser parte de la Política de Gratuidad en la Matrícula para la vigencia 2026-I periodo 16-0

Desde 18 de febrero a partir de las 12:00 pm (medio día) al 25 de febrero de 2026 (Restricción de correo posterior a la finalización de fecha de postulación u ocupación de cupos. El proceso de postulación se debe realizar una única vez por cada aspirante).

El SENA Quindío en alianza con empresas como Dofy, Promar y Only Home, adelanta un proceso de acompañamiento integral para quienes serán los futuros técnicos en Carpintería, un oficio con alta demanda y proyección en el departamento.

La convocatoria, realizada durante la Primera Oferta de Formación Presencial del SENA, logró la inscripción de 30 personas, quienes iniciarán su formación en el mes de marzo. Además, tendrán la posibilidad de acceder a un contrato de aprendizaje desde la etapa lectiva, lo que les permite recibir ingresos mientras aprenden y durante su etapa productiva.

Como resultado de este trabajo articulado, recientemente Only Home vinculó a cinco aprendices del Técnico en Carpintería a su nómina, hecho que evidencia el impacto positivo de la alianza y la calidad del proceso formativo del SENA.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, participó en el lanzamiento oficial de Rutas Vivas, una estrategia liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que busca prevenir la siniestralidad vial asociada al atropellamiento de fauna en las carreteras del país y promover corredores viales más seguros y sostenibles.

El Quindío, como parte del Eje Cafetero y corredor estratégico entre el centro y el occidente del país, enfrenta desafíos importantes frente al atropellamiento de especies silvestres debido al alto flujo vehicular que atraviesa ecosistemas estratégicos. En muchos casos, las vías se convierten en barreras que fragmentan hábitats y afectan la conectividad ecológica, generando impactos directos sobre la biodiversidad y riesgos adicionales para conductores y pasajeros.

La participación del departamento en Rutas Vivas se articula con la visión de un Quindío sostenible, donde la protección ambiental es un eje transversal del desarrollo, la seguridad vial es una responsabilidad compartida, y el turismo se fortalece desde el respeto por el entorno natural.

Hoy jueves 19 de febrero, Empresas Públicas de Armenia adelantará una jornada especial de limpieza en el sector de Pradito Bajo, con el objetivo de recolectar los residuos generados tras el reciente incendio registrado en el sector. La actividad se realizará a partir de las 3:00 p. m., con el apoyo de maquinaria pesada y vehículos de la entidad.

Para estas labores se contará con una retroexcavadora y un vehículo recolector, teniendo en cuenta que aún permanecen en el lugar importantes cantidades de material afectado. La jornada busca mejorar las condiciones del entorno, prevenir riesgos sanitarios y garantizar espacios más seguros para la comunidad afectada.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío avanza en la agenda regional con Google Cloud, que se llevará a cabo la próxima semana entre el 18 al 20 de febrero.

La agenda contará además con la participación de María Alejandra Gallegos, Google Workspace Territory Manager para Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, y Natalia Castaño, vicepresidenta de producto y desarrolladora de negocios de Servinformación, quienes aportarán una visión técnica y aplicada de la IA en entornos empresariales para elevar la productividad en empresas grandes, medianas y micro

La artista, cantante y docente Jessica Jaramillo, formada musicalmente en el Quindío lanzó oficialmente su nuevo sencillo musical: Como Tú Dices, que hace parte de su álbum musical: Que Por Qué Canto Bambucos, que es un homenaje al folclor andino colombiano.

En pleno centro de Armenia, Jessica acompañada del grupo de danza de la universidad del Quindío presentó este sencillo musical.

Esta canción a ritmo de vals del compositor Luis Enrique Aragón en la voz de Jessica Jaramillo es una bella interpretación que ya se puede escuchar y descargar en todas las plataformas musicales.

En deportes, El motociclismo quindiano participó en la Primera Válida Nacional de velocidad en tierra y conquistó cinco medallas, cuatro de oro y una de plata, en la competencia realizada entre el 14 y el 15 de febrero en el corregimiento de La Marina, en Tuluá, Valle del Cauca

En el circuito Tres Piedras, Miguel López se convirtió en la gran figura al obtener cuatro medallas de oro en las categorías 125 centímetros cúbicos expertos, 200 centímetros cúbicos expertos, junior y libre expertos. Por su parte, René Acosta aportó la medalla de plata en la categoría 200 centímetros cúbicos novatos

Las directivas del Deportes Quindío confirmaron la contratación del experimentado volante Javier Reina que pasó los exámenes médicos y ya entrena con el grupo de jugadores al mando del director técnico Harol Rivera, el volante viene proveniente del Deportivo Cali, aun no se sabe si debutará en el próximo partido del equipo milagroso de visitante ante Envigado.