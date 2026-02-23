Lluvias en Barrancabermeja deja viviendas destechadas, inundaciones y vías obstruidas

Bucaramanga

Lluvias fuertes en las últimas horas han dejado al menos 23 familias afectadas en Barrancabermeja. Viviendas destechadas, árboles caídos, derrumbes e inundaciones en zonas residenciales e industriales son algunas de las emergencias que continúan atendiendo los organismos de socorro.

José Espinoza habitante de la comuna 7 de Barrancabermeja, una de las zonas más afectadas, comentó que su esposa quedó herida luego de que una pared se derrumbara en su vivienda.

“Cuando se nos vino la pared, pero porque una teja salió de otra casa, le pegó a la pared y la tumbó, y se llevó las dos tejas, y aquí a los otros vecinos también salieron afectados, a todos les quitó las tejas. Allí el vecino le quitó, como unas veinte, y de allí a otro como que le quitó todo el techo, y abajo para la invasión también varios afectados. En el momento nosotros llamamos a la ambulancia porque a mi mujer le partió la cabeza a un ladrillo, y entonces nos fuimos para la clínica con ella”, señaló.

La Dirección de Gestión del Riesgo informó que activó de inmediato el protocolo de atención para responder a las emergencias generadas en distintos sectores del distrito.

“Como parte de las acciones iniciales, se entregaron ayudas humanitarias provisionales a 23 familias que previamente habían sido censadas y caracterizadas por las autoridades. Se realizaron recorridos de inspección para evaluar el estado de viviendas afectadas, así como sectores con riesgo de deslizamientos y caída de árboles, con el fin de activar acciones preventivas y evitar mayores afectaciones”, informó Eduardo Ramírez Alipio, director de Gestión del Riesgo (e).

Según las autoridades las ayudas fueron entregadas a familias de los barrios Terrazas del Puerto, Nueve de Abril, Pablo Acuña, Villarelys I y Villarelys II, donde se registraron los principales impactos por las precipitaciones.

Barrancabermeja continúa en alerta naranja debido al aumento del nivel del río Magdalena, por lo que reiteraron el llamado a la comunidad para mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de prevención.