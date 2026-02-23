Buses de metrolínea terminaron incinerados en portal de Girón

Bucaramanga

El cuerpo de bomberos tuvo que atender una emergencia que se presentó al interior del portal de Girón de Metrolínea dejando incinerados más de 10 buses de la empresa Metro Cinco Plus, antiguo operador del sistema.

De acuerdo a lo informado por Metrolínea, "la solidaridad y el trabajo conjunto permitieron una respuesta inmediata y coordinada de los organismos de emergencia. La oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos y los entes de control fue clave para controlar la situación, evitando la propagación del fuego y resguardando la integridad de la infraestructura del Portal“.

Sin embargo, reportó el sistema que la infraestructura del portal no se vio afectada por este incendio, ni tampoco personas lesionadas. Por ahora, avanzan las investigaciones para determinar las causas de esta situación.

“La situación continúa bajo verificación para esclarecer las causas, establecer responsabilidades y cuantificar los daños materiales“, agregó Metrolínea.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Floridablanca con 7 máquinas y 25 unidades bomberiles.