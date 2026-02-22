Reubican babillas en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja

Bucaramanga

La alcaldía de Barrancabermeja anunció que tras la alerta de contaminación en el caño Pozo Siete, que es donde se encontraban las babillas, tres de ellas serán reubicadas en la ciénaga San Silvestre.

De acuerdo a lo indicado por Leonardo Granados, secretario de ambientes y transición energética del puerto petrolero, fue la misma comunidad la que alertó sobre la contaminación que se venía presentando en ese sector por lo que hacía necesario trasladar a estos animales.

“Por la salud de las babillas y adicionalmente los factores de riesgo para los niños. Esos reptiles están muy grandes, además están en un área contaminada, lo que genera una afectación grave para ellas. Hemos iniciado ya la formulación del plan de reubicación de tres babillas que se han identificado en esta área", agregó el secretario.

Además, confirmó el funcionario que este caño entrará en un proceso de limpieza pero hizo un llamado a la ciudadanía de los alrededores para que no se arroje basura allí pues puede generar afectaciones a la salud.