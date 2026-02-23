Kevin Serna marcó un golazo y dejó a cuatro colombianos sin entrenador: curiosa situación en Brasil

La crisis deportiva cobró una nueva víctima en Vasco da Gama. Tras la derrota en la semifinal del Torneo Carioca frente a Fluminense, la directiva decidió poner fin al ciclo de Fernando Diniz como entrenador del equipo. El anuncio fue realizado por el propio presidente del club, Pedrinho, quien, pese a respaldar anteriormente el proyecto, concluyó que el proceso no estaba mostrando la evolución esperada.

La eliminación se selló en São Januário con un único tanto de Kevin Serna , en un partido que terminó entre silbidos por parte de la afición. Ese resultado fue determinante para que la dirigencia tomara la decisión en el camerino, comunicándole al entrenador que no continuaría al frente del plantel.

El presente del club ya venía siendo complejo. En el arranque del Brasileirao, Vasco apenas ha sumado un punto en tres compromisos, y el Carioca representaba la última oportunidad de sostener el proceso deportivo iniciado en 2025.

Con la salida de Diniz, cuatro colombianos quedan en medio de la incertidumbre: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza. Los tres primeros tuvieron participación constante bajo su dirección, mientras que Hinestroza, recientemente incorporado, buscaba consolidarse.

Elogios para Gómez y respaldo a Hinestroza

Durante su etapa en el club, Diniz destacó públicamente el talento de Andrés Gómez, a quien consideraba un futbolista determinante por su explosividad y capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del campo.

En cuanto a Marino Hinestroza, el técnico había pedido paciencia. Aunque fue uno de los responsables de convencerlo para llegar al equipo, el extremo contaba con pocos minutos. Diniz aseguraba que su adaptación requería tiempo y que su intensidad y deseo de encarar rivales terminarían marcando diferencia cuando lograra mayor confianza.

Ahora, Vasco deberá reorganizar su proyecto deportivo mientras los futbolistas, incluidos los colombianos, esperan la llegada de un nuevo entrenador que defina el rumbo del equipo en la temporada.